В керченской больнице №1 меняют водовод

В керченской больнице №1 готовятся к замене водовода, который проходит со стороны дороги к приёмному покою. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН.

На территорию больницы было доставлено 160 метров водопроводных труб диаметром 300 мм.

«Частые аварийные ситуации, проблемы с водоснабжением и постоянные порывы – проблемы, которые тянулись долгое время. Участок дороги к приемному покою больницы часто превращался в болото. Но после замены водовода там будет произведен капитальный ремонт дорожного полотна. Благодаря спонсорским средствам были приобретены все необходимые материалы» – рассказал глава Администрации.

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Керченский Водоканал за свои деньги проведёт укладку трубы. В ближайшие дни сотрудники предприятия приступят к переврезке и укладке трубы. Работы планируют завершить до конца декабря.

Фото: FB Сергей БОРОЗДИН



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