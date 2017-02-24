В Керченской детской больнице авария на теплосетях

На внутренних сетях городской детской больницы произошел порыв. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

23 февраля, когда город праздновал День защитника Отечества — на теплосетях сетях детской больницы случился порыв. На место аварии оперативно выехали работники керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго».

Уже второй день тепловики совместно с городскими службами под контролем заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева ведут работы. Ситуация осложнена тем, что труба длиной 300 м находится под землей на глубине 2-х метров.

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На данный момент тепловики продолжают искать место утечки. Как отметил Дилявер Мельгазиев, в палатах больницы тепло. Отопление отсутствует только в отделении для грудничков, однако тепловой режим там соблюдается. Мамам было предложено при желании перейти в другое отделение, но они отказались.

Тепловики и городские службы продолжают вести работы на объекте.

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