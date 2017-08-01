В Керченской городской больнице восстановлено водоснабжение

Территориальный отдел по городу Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю провел проверку в Керченской городской больнице №2.

По сообщению пресс-службы Керченского РО АКБ РК, поводом для проведения проверки послужили многочисленные обращения граждан в Керченское Региональное Отделение Антикоррупционного Бюро Республики Крым (АКБ РК) по поводу неудовлетворительного обеспечения водой в помещениях физиотерапевтического отделения ГБУЗ РК «Керченская городская больница №2», а также в детской и взрослой поликлиниках. Выходом на место было установлено, что в процедурные кабинеты №2, 3, 4 вода практически не поступала, и персонал был вынужден собирать воду в ёмкости в течение рабочего дня. Затем эта вода использовалась для помывки рук с нарушением санитарных норм и правил.

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По данному факту руководителем Керченского РО АКБ РК ( Лихачёв В.А.) в территориальный отдел Межрегионального управления по надзору в сфере защиты прав потребителей по Республике Крым и городу Севастополю был направлен запрос о проведении проверки медучреждения. Информация по обращению была направлена на имя главного врача ГБУЗ РК «Керченская городская больница №2» с уведомлением о необходимости официального разъяснения изложенных в обращении вопросов.

На момент проведения проверки была произведена частичная замена труб водоснабжения в взрослом и детском поликлинических отделениях, подача воды из центральной городской магистрали во все помещения осуществлялась в полном объёме. Также в плановом порядке начата замена труб водоснабжения в физиотерапевтическом отделении, в настоящее время ремонтные работы продолжаются.

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