В «Восточно-Крымском ИКМЗ» пройдет выставка «Магия зимы». Об этом сообщает пресс-служба музея.

В Картинной галерее «Восточно-Крымского ИКМЗ» открывается выставка «Магия зимы», на которой будут представлены более 30-ти уникальных по своей красоте природных ландшафтов Южного Урала. Все они запечатлены объективом фотокамеры Натальи Беленцовой(г. Челябинск), художницы, фотографа, писателя-эзотерика, члена Союза фотохудожников России, члена Русского географического общества, победителя российских и международных фотоконкурсов, обладателя Гран-при национального фотоконкурса «Дикая природа России-2012».

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Зимние пейзажи заснеженных уральских просторов будто пронизаны сказочной атмосферой, по словам автора «кажется, что колдовство витает вокруг объектива фотоаппарата, заставляет выбирать ракурс и нажимать на спуск. Поэтому то, что вы увидите — это не фотографии, это отпечатки зимней магии». Выставка будет экспонироваться в течение месяца.

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