В керченской картинной галерее почтили память А.С.Пушкина

Сегодня в картинной галерее состоялась очередная встреча в «Гостиной на Дворянской», посвященная 180-й годовщине со дня смерти А.С. Пушкина. Почтить память великого поэта пришло много керчан.

Сегодня в 15:00 актовый зал керченской картинной галерии был полностью заполнен людьми. Отдать дань творчеству Александра Сергеевича Пушкина пришли многие жители Керчи. Печальная дата — 180 лет со дня гибели великого русского поэта, всего лишь повод для новой встречи керчан с поэзией автора. Мероприятие началось с самой загадочной страницы истории — эпизода «Пушкин. Последняя дуэль».

На встрече сотрудники музея рассказали о годах, проведенных Пушкиным в Крыму, о его впечатлениях и воспоминаниях о полуострове. В великолепном исполнении учеников школы N4 им. А.С.Пушкина прозвучали стихотворные строки великого поэта. Также в ходе встречи керченский зритель насладился этюдами, романсами и поэмами из творчества Александра Сергеевича.

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Жители города на протяжении уже не одного столетия высоко любят ценят творчество поэта. Ведь неспроста в нашем городе многие объекты названы в честь великого автора: школа No 4 им. А. С. Пушкина, драматический театр им. А.С.Пушкина, улица Пушкина, памятник, установленный на набережной, посвящён также великому поэту А.С.Пушкину.

По мнению одного из первых биографов поэта П.В.Анненкова: «Подлинный Пушкин начинается с Крыма», к такому мнению сегодня присоединились многие керчане.

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