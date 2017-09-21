В Керченской картинной галерее показали два моря

В керченской картинной галерее открылась выставка московского художника Андрея Киргизова «Два моря – один мир».

Экспозиция заняла два зала – в первом расположились пейзажи западной части Крымского полуострова, здесь яркие цвета и солнце. А из второго зала дует северный ветер Балтики.

Художник рассказал чем эти два моря схожи, и чем различны: «Балтийское море более тёмное, более угрюмое, а Чёрное море более светлое, более зелёное и более синее. А чем они едины? Они все принадлежат нашей любимой родине. От самых дальних берегов Балтики до берегов Боспора Киммерийского».

Свои картины он рисует только с натуры, считает, что художник обязательно должен быть лёгким на подъём, чтобы путешествовать и видеть природную красоту.

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Андрей Киргизов в работе над картинами использует гуашь или масло. А на вопрос, чем лучше рисовать море, отвечает уверенно: «Душой! Краска не имеет значение, море нужно прочувствовать и понять». Море отвечает ему взаимностью, оно, признаётся автор, учит мудрости, спокойствию и стойкости.

Выставка «Два моря – один мир» будет работать до 17 октября.

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