В керченской картинной галерее прошла экскурсия для глухих

В керченской картинной галерее состоялась вторая по счёту экскурсия на жестовом языке для неслышащих любителей искусства. Провела экскурсию неслышащий искусствовед и педагог Светлана Бобкова.

23 августа в керченской картинной галерее в формате «чистой» экскурсии неслышащие люди смогли ознакомиться с творчеством Н. Бута.

Искусствовед и педагог Светлана Бобкова, проводившая экскурсию, является художницей, членом Творческого союза художников России, уроженкой Керчи, выпускницой РГСАИ (г. Москва), активным участником процесса «музейной инклюзии» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, музее современного искусства «Гараж» и в картинной галерее ВКИКМЗ.

Приезжая в родной город, Светлана всегда находит время, чтобы поделиться с музейными работниками позитивным опытом распространения инклюзивного образования как гуманистической идеи и помочь в организации доступной культурной среды для посетителей с нарушениями слуха.

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Весной Светлана познакомила глухих и слабослышащих керчан с творчеством крымского «солнечного» художника Я.Басова (выставка «Керчь-город у двух морей»), а в этот раз рассказала посетителям о выставке картин Заслуженного художника РСФСР, Почётного гражданина города-героя Керчь Н.Я. Бута «Аджимушкай.1942», которая занимает центральное место в экспозиционных залах Картинной галереи Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В знак признательности за глубоко прочувствованный рассказ о бессмертном героизме защитников подземной крепости, доступный и для взрослых, и для детей, от администрации музея – заповедника Светлане вручили Благодарность и книгу В.В. Абрамова «Аджимушкай.1942», а от Общественной организации «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» подарили цветы.

В организации и проведении инклюзивного мероприятия огромную помощь оказала сурдопедагог Лада Огнева от Всесоюзного общества глухих ФСС г. Керчи.

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