В керченской колонии №2 прошли учения

Сотрудники ЧО в ИК-2 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю провели тактико-строевые занятие, целью которых стало повышение уровня специальной подготовки. Подготовка прошла под руководством начальника исправительной колонии Алексея БОБРИКОВА. Занятия были направлены на отработку действий сотрудников при пресечении и ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении.

Для проведения учений были созданы тренировочные чрезвычайные обстоятельства в ходе устранения которых были отработаны все необходимые действия по стабилизации оперативной обстановки, — передает пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

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Проведение подобных тренировок с личным составом подведомственных учреждений УФСИН способствует организации слаженных действий сотрудников в случае возникновения ЧО.



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