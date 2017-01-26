В колонии Керчи пять заключённых попытались совершить суицид. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

В колонии-поселении №1 пять осуждённых произвели попытку суицида, перерезав запястья лезвием заточенного одноразового стаканчика. Согласно информации ведомства, это был знак солидарности с неким осуждённым, отказавшимся приступать к работе по благоустройству территории учреждения.

Каждому из осуждённых была предоставлена своевременная медицинская помощь.

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По факту происшествия колонию-поседение посетил начальник УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю генерал-майор внутренней службы Вадим Булгаков, помощник начальника регионального УФСИН по правам человека майор внутренней Инесса Шляхова и Крымский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Крым советник юстиции Евгений Барюгин. Делегация побеседовала с заключёнными.

По информации пресс-службы УФСИН РК, сейчас обстановка в колонии сохраняется стабильной. Причины произошедшего разъясняет служебная проверка.

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