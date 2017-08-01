В керченской крепости обнаружили тонну боеприпасов

Пиротехники, занимающиеся обезвреживанием крепости «Керчь», выявили две авиационные бомбы весом в полтонны каждая в тротиловом эквиваленте (ФАБ -500). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по РК.

Вчера на территории керченской достопримечательности специалистами центра «Лидер» совместно с пиротехническим отделением Специального морского отряда Главного управления МЧС РФ по РК были найдены две фугасные бомбы.

«Такие находки, как ФАБ — 500 попадаются довольно редко и несут особую опасность, поэтому для ликвидации данных снарядов были привлечены сотрудники пиротехнические отделения Главного управления, которые также являются профессионалами своего дела», – отметил начальник Главного управления МЧС РФ по РК Сергей Шахов.

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Опасные объекты были осторожно извлечены и отправлены на полигон, где были оперативно уничтожены. Бомбы были взорваны с тщательным соблюдением техники безопасности.

Напоминаем, что поиск взрывоопасных предметов в крепости «Керчь» будет длиться еще целый месяц.

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