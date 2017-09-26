В керченской школе преподавал педагог с судимостью

Сотрудниками керченской прокуратуры обнаружен учитель с неснятой судимостью. Директор учреждения получил представление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе прокурорской проверки исполнения требований законодательства об образовательной деятельности в одном из общеобразовательных учреждений Керчи был установлен сотрудник с неснятой судимостью.

Читайте: Прокуратура встала на защиту керченского ветерана

Как оказалось, гражданин исполнял обязанности педагога, имея судимость за совершение тяжкого преступления. Данный факт нарушает требования статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого педагог уволен с занимаемой должности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

