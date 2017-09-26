В керченской школе преподавал педагог с судимостью

Сотрудниками керченской прокуратуры обнаружен учитель с неснятой судимостью. Директор учреждения получил представление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе прокурорской проверки исполнения требований законодательства об образовательной деятельности в одном из общеобразовательных учреждений Керчи был установлен сотрудник с неснятой судимостью.
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Как оказалось, гражданин исполнял обязанности педагога, имея судимость за совершение тяжкого преступления. Данный факт нарушает требования статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого педагог уволен с занимаемой должности.
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