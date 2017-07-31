В керченской школе произведут капитальный ремонт

В Керчи произведут капитальный ремонт школы. На ремонтные работы из бюджета города выделено почти 5 миллионов рублей.

Керченскими властями из бюджета города выделены материальные средства, который пойдут на ремонт городской школы № 25, расположенной на ул. Кирова.

На данный момент проводится электронный аукцион на определение подрядчика, который будет производить строительные работы. С 24 июля по 9 августа принимаются заявки всех желающих, а непосредственный аукцион пройдет 14 августа.

Читайте: В керченской школе №17 ремонтируют спортзал

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 940 000,00 рублей.

В ходе строительных работ в керченской школе, находящейся по адресу ул. Кирова 75-А, будет произведен капитальный ремонт. Работы будут произведены в столовой, коридорах, санузлах, служебных и других помещениях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

