В керченской школе прошел конкурс чтецов

В школе №5 г. Керчи, 22 марта сотрудниками ГБУ РК «Восточно-Крымск ий ИКМЗ» Климчук В.А, Лебедева Н.А. был проведен конкурс чтецов «Аджимушкай. Легнда — быль. Живым сердца и память обжигай», посвященный 75-летию легендарной обороне Аджимушкая и 50-летию подземного музея истории обороны.

В конкурсе приняли участие учащиеся 2-7 классов. Перед началом конкурса пред ребятами выступила ст.н. сотрудник отдела истории Великой Отечественной войны Климчук В.А., которая рассказала о героической обороне Аджимушкая, пожелала успехов участникам конкурса. После этого для ребят был показана фильм московского режиссера М. Труш – «Они нас слышат», рассказывающий о героях Аджимушкая, о работе военно-поисковых экспедиций, о М.П. Радченко, — последнем аджимушкайце, недавно ушедшем из жизни. В фильме использована хроника военных событий, происходивших в Керчи, фильм произвел на учащихся большое впечатление. Все участники почтили память героев минутой молчания. Получив эмоциональный заряд, участники конкурса с воодушевлением читали стихи о легендарном Аджимушкае. Звучали стихи Ю.Друниной, К. Стерликова, Л. Панина и других поэтов.

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Победителями конкурса стал дуэт Сучилина Анастасия, Абрамец Екатерина. Анастасии вручили грамоту за сценическое мастерство. Призерами конкурса стали Кузнецова Екатерина, она же самая юная участница конкурса и Нерсисян Сильвия. Членами жюри была отмечена эмоциональность Лепского Сергея. Победителям и призерам В.А. Климчук и Н.А. Лебедева вручили специальные призы. Все вышеперечисленны е участники конкурса станут участниками большого мероприятия в мае в музее истории обороны Аджимушкая. Ни один из участников конкурса не остался без сувенира. Всем были вручены буклеты и значки от музея-заповедник а. Среди членов жюри конкурса была керченская поэтесса, член Союза писателей Крыма Вера Федоровна Коваль. Она прочитала свои стихи об Аджимушкае и подарила победителям и школе свои сборники. Мероприятие произвело на ребят очень большое впечатление.



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