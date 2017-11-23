В Керченской ЖК №1 временно сменился график и место работы врачей

В керченской женской консультации №1 ремонтируют кровлю. В связи с этим в учреждении изменился график и место проведения приемов.

В здании керченской ЖК №1 разместили график, в котором подробно указано место и время проведения приема. Временно прием врачей СТЕЦИЙ Э.А., АБИДАЕВА Э.В, СЕРБОВА Л.С. и ЧЕМИСОВА Г.И. будут осуществляться на базе женской консультации №2. Она расположена по адресу Орджоникидзе , 53 (здание поликлиники №3).

График приема:

СТЕЦИЙ Э.А.(кабинет №208) – вторник-пятница с 13:00 до 18:00, суббота с 8:00 до 13:00.

АБИДАЕВА Э.В.(кабинет №202) – вторник-пятница с 13:00 до 18:00, суббота с 8:00 до 13:00.

СЕРБОВА Л.С.(кабинет №206) – вторник, четверг с 8:00 до 12:00; среда, пятница с 13:00 до 18:00; суббота с 8:00 до 13:00.

ЧЕМИСОВА Г.И.(кабинет №203) – вторник, пятница с 8:00 до 12:00; среда, четверг с 13:00 до 18:00; суббота с 8:00 до 13:00.

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Прием врачей СОКОЛОВА Н.Н. и ТРЕТЬЯКОВА М.А. осуществляется на базе ЖК №1.

СОКОЛОВА Н.Н.(кабинет №8) – четные числа с 8:00 до 18:00, нечетные с 8:00 до 14:00 (в субботу выходной).

ТРЕТЬЯКОВА М.А. (кабинет №22) – подельник-пятница с 8:00 до 14:00.

Прием ведется по предварительной записи.

Записаться можно по телефону +7 978 112 51 49, или лично в регистратуре ЖК №1.



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