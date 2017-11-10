В керченском детском саду малышей кормили некачественной «молочкой»

В керченский детский сад №53 «Звоночек» попали фальсифицированные молочные продукты. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.
Некачественные продукты питания были выявлены специалистами Россельхознадзора совместно с крымским отделением общественной организации «Объединение потребителей России» и Государственным комитетом ветеринарии республики.
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Как оказалось в результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», в молочных продуктах, изъятых в керченском детском саду №53 «Звоночек», были обнаружены растительные жиры. Это касается таких продуктов, как молоко, сметана и сливочное масло.
Дело в том, что растительные жиры значительно дешевле животных. Поэтому их часто используют для замены животных в молочных продуктах.
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