В керченском детском саду малышей кормили некачественной «молочкой»

В керченский детский сад №53 «Звоночек» попали фальсифицированные молочные продукты. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.

Некачественные продукты питания были выявлены специалистами Россельхознадзора совместно с крымским отделением общественной организации «Объединение потребителей России» и Государственным комитетом ветеринарии республики.

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Как оказалось в результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», в молочных продуктах, изъятых в керченском детском саду №53 «Звоночек», были обнаружены растительные жиры. Это касается таких продуктов, как молоко, сметана и сливочное масло.

Дело в том, что растительные жиры значительно дешевле животных. Поэтому их часто используют для замены животных в молочных продуктах.

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