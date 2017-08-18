В Керченском городском совете принимают граждан

В этот раз керчане смогли пообщаться с Главой муниципального образования Николаем Гусаковым и помощником Председателя Госсовета Крыма Сергеем Щекочихиным.

Провести личную беседу с Главой муниципального образования Николаем Гусаковым изъявили желание 3 человека.

Жительница города обратилась по вопросу благоустройства придомовой территории, еще одна керчанка просила оказать помощь в вопросе определения границ придомовой территории, в пределах которой собственник дома обязан осуществлять благоустройство самостоятельно. Также поступило обращение от молодого человека, сироты, который просил оказать содействие в постановке на очередь для получения жилья.

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В ходе личного приема граждан помощником Председателя Госсовета Крыма к Сергею Щекочихину обратилось 18 керчан. Также на приеме присутствовал Глава муниципального образования Николай Гусаков и заместитель Председателя Керченского городского совета Ольга Солодилова.

Жители города обращались по ряду вопросов, среди которых: застройка Комсомольского парка, снижение тарифов на услуги, выделение земельного участка и переселение из общежития. Кроме того, к Сергею Щекочихину обратились керченские прихожане с просьбой оказать помощь в установке куполов на Храме Казанской иконы Божьей Матери в поселке Подмаячном.

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