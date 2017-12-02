В Керченском горсовете готовятся к президентским выборам

В городском совете Керчи прошло совещание по подготовке к будущим выборам Президента страны, которые состоятся уже этой весной.



Встреча прошла в формате обсуждения с заместителем председателя Государственного совета Республики Крым Ефимом ФИКСОМ, главой муниципального образования г. Керчь Николаем ГУСАКОВЫМ, главой администрации г. Керчи Сергеем БОРОЗДИНЫМ, председателем Территориальной избирательной комиссии г. Керчи Святославом БРУСАКОВЫМ, представителями правоохранительных органов, силовых ведомств, а также мостостроителями и ЗАО «ВАД». Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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На данный момент существует необходимость проработки вопросов, касающихся списков избирателей, голосования на дому, а также подготовительной работы социальной службы.

К обсуждению были привлечены представители ЗАО «ВАД» и СГМ «Мост», а также субподрядные организации, задействованные на строительстве. Такое решение было принято, поскольку более 2,5 мостовиков и более 500 строителей дороги будут реализовывать свое избирательное право в Керчи и необходимо создать для них максимально комфортные условия.

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