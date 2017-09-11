В керченском календаре могут появиться новые памятные даты

В Керчи прошло очередное заседание Общественного совета. Участники обсудили историю «Рыбразведки» и «Керчьрыбпрома». Эти темы вошли в основу книги «Слава рыбацкой Керчи». Совет ветеранов рыбной промышленности, в свою очередь, предложил сделать дату 16 октября 1958 года (день выхода Керченских судов в океанический поход) официальной праздничной датой в календаре Керчи.

Идею пополнения календаря городских праздников поддержал Благотворительный фонд Георгия Победоносца. Там предложили ежегодно отмечать 6 мая — как день памяти святого великомученика (имя святого несколько столетий связано с Керчью).

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Кандидат экономических наук Владимир Комаров из Российской академии госслужбы рассказал на встрече о стратегии социально-экономического развития Керчи до 2030-го года. По его словам, стратегия будет создана в несколько этапов. Сначала рабочая группа (городские активисты и депутаты горсовета) займутся изучением общественного мнения, затем проект стратегии согласуют с руководством города, после чего с документом ознакомят общественность — пройдут обсуждения на публичных слушаниях.

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