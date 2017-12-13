В Керченском обществе инвалидов прошла встреча друзей

Молодежный клуб МОИ ГО Керчь гостеприимно встречал друзей детства и знакомился с новыми членами организации.

В Реабилитационном досуговом Центре на ул.Гагарина, д.3 собралось более 20-ти человек, “тех, кому за 20” – так они себя называют. Ребята делились новостями и впечатлениями, устраивали викторины с призами и даже танцевали. Для них был накрыт стол для чаепития.

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В гости к молодежи пришли с концертной программой наши друзья студенты-волонтеры из медицинского колледжа. Девушки подарили нашим подопечным свои песни, стихи, танцы и хорошее настроение. Встреча друзей прошла в рамках празднования Дня инвалидов, но без малейшего намека на инвалидность…

Председатель МОИ ГО Керчь: Мамуль Марина Александровна

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