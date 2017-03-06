В керченском парке культуры и отдыха экономили на сотрудниках

Руководство керченского парка культуры и отдыха не доплачивало заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Керчи.

В ходе приёма граждан, который провели сотрудники керченской прокуратуры, обнаружился факт регулярной задержки и неполной выплаты заработной платы работникам МУП «Парк культуры и отдыха». Это стало причиной возникновения задолженности за ноябрь-декабрь 2016 года.

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Дабы защитить права трудящихся в городской суд прокуратурой было направлено заявление о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Также на директора МУП возбуждено дело об административном правонарушении ( ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

В результате разбирательства виновному начислен штраф в размере 12 тысяч рублей.



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