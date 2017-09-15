В Керченском пенсионном фонде пройдет День открытых дверей

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым организовывает День открытых дверей для школьников и студентов города.

«День пенсионной грамотности» пройдет 19 сентября 2017 года с 10.00 до 18.00 в каб № 5. Целью мероприятия является повышение пенсионной грамотности учащейся молодежи и ознакомление с организацией работы в Пенсионном фонде.

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Отделение Керченского пенсионного фонда находится по адресу: ул. шоссе Героев Сталинграда, д. 60/1.

Телефон «горячей линии»:7-65-01.

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