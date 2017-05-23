В Керченском проливе качает, но переправа работает

Несмотря на то, что по сообщению МЧС, в Крыму приблизительно до обеда сохраниться штормовая погода, на работе Керченской паромной переправы это не сказывается.

Так, в сообщении Министерства чрезвычайных ситуаций, до обеда 23 мая сохранится дождливая погода, с порывами ветра до 20 метров в секунду. Однако, шторм по факту обошел стороной Керчь. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.

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Также, по оперативной сводке МЧС, ветер в Керченском проливе северо-восточный, северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-14 м/с. Местами дождь, гроза. Ночью и утром дымка. Видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Высота волн 5-10 дм.

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