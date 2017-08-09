В Керченском проливе протестирована плавучая система для перевозки арок моста

В акватории Керченского пролива выполнен один из ключевых этапов тестовых испытаний плавучей системы, предназначенной для перевозки и подъема арок судоходного пролета Крымского моста. Специалисты установили плавучую опору в фарватерном пролете, испытав работу лебедок позиционирования и надежность свайных «якорей». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Тамань».



Испытания проводятся в рамках подготовки к морской операции. Программой предусмотрено обязательное тестирование всего оборудования, задействованного в перевозке арочных пролетов, их подъеме и монтаже в проектное положение – на фарватерные опоры.

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Первая плавучая опора проходит испытания в фарватерном створе, в месте выгрузки и подъема пролетных строений. Вторая опора тестируется в «ковше» у керченской технологической площадки там, где пролеты будут грузиться.

Для информирования грузоперевозчиков и исключения простоя судов во время ограничения движения по Керчь-Еникальскому каналу Минтранс России заблаговременно выпустил соответствующий приказ. В документе определены акватория и график приостановки судоходства на всех этапах проведения морских операций. Испытания на фарватере прошли 9 августа в течение отведенных 12 часов (с 6:00 до 18:00).

Операция по установке столь габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории будет проведена впервые в практике отечественного мостостроения. Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было. В то же время будущая морская операция – результат накопленной практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения.

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Ключевые условия для проведения морской операции – полная готовность всех систем и благоприятные погодные условия.

Вес арок в момент транспортировки к фарватеру: более 6 тысяч тонн –железнодорожная и почти 5 тысяч тонн – автодорожная.

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