В Керченском проливе сел на мель «Зеленый крокодил»

В Керченском проливе сел на мель «Зеленый крокодил»
Февраль 16 08:28 2017

Крупное судно под кипрским флагом «Greenwing» село на мель в Керченском проливе. Морской инцидент произошел возле крепости Еникале вчера, 15 февраля в 12:00. Об этом стало известно из программ отслеживания движения судов в реальном времени.

Судно «Greenwing», которое направляется в Стамбул из Мариуполя, застряло на пересечении фарватера и пути следования паромов между портами «Крым» и «Кавказ». Балкер, имевший максимальный груз зерна, шел с осадкой в 8 м, что является предельной величиной для Керчь-Еникальского канала. При этом экипаж судна не учёл ветер и сложные погодные условия.

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Ожидавшее проводки со стороны Азовского моря, судно на скорости более 7-ми узлов прочно село на «брюхо» в канале на маршруте переправы. Местные жители, которые сразу оценили ситуацию в Керчь-Еникальском канале, с присущим им чувством юмора дали застрявшему судну прозвище «зелёный крокодил» из-за его огромных размеров и цвета корпуса.

Местные жители дали судну прозвище «зелёный крокодил» из-за его огромных размеров и цвета корпуса

Ситуацию с посадкой на мель удалось решить вчера в ночь с 15 на 16 февраля. Сняться с мели балкеру помогли ледокол «Капитан Крутов», ледокол «Капитан Мошкин» и буксир «Адмирал Лазарев». На данный момент «Greenwing» находится за пределами Керченского пролива в Черном море, направляясь в Стамбул.



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