В Керченском проливе снова штормит

Сильный ветер снова вернулся на морские просторы вблизи Керчи и, соответсвенно, это сказалось на работе Керченской паромной переправы.

Как сообщили в пресс-службе оператора перевозок «Морской дирекции» Керченская паромная переправа с 20:00 часов закрыта из-за шторма.

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Оперативную информацию можно получить на сайте компании, либо по телефону +7-989-299-42-60

Как сообщили синоптики, сейчас в городе ветер южный 6 м/с в порывах до 13 м/с. В Керченском проливе по сообщению «Морской дирекции» ветер в порывах до 17 м/с. Паромы возобновят работу, как только ветер стихнет.

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