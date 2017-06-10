В Керченском проливе столкнулись два судна: есть погибшие

В водах Керченского пролива произошло ужасающее происшествие. Столкнулись катер и яхта.

Катер «ПУ0393» столкнулся с прогулочной яхта «Solaris». В результате происшествия погибли два человека.

По предварительной информации катер на большой скорости врезался в яхту. В результате происшествия была значительно повреждена корма прогулочной яхты. У многих существенные ранения, некоторые упали в воду. По словам очевидцев на яхте совершали прогулку 8 человек. На катере было 5 человек.

С места происшествия в больницу доставлены 4 человека, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.

В данный период на месте работают водолазы и криминалисты и сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, причиной столкновения катера и яхты могло стать нарушение правил водопользования водителем скоростного катера.

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