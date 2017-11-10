В керченском садике «Калинка» снова тепло

Сегодня в детском садике №54 закончили восстановительные работы отопительной системы. Во всех группах снова тепло.



Во вторник , в дошкольном учреждении произошел порыв системы теплоснабжения. Но рабочая бригада не смогла сразу устранить все повреждения труб. Проблемные участки отопительной системы перекрыли. На протяжении двух дней в садике поддерживали температурный режим с помощью электрообогревателей.

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Особых неудобств сложившаяся ситуация не представила. Все время в садике была достаточно комфортная температура. На всякий случай детей одевали теплее обычного.

На данный момент проблема полностью устранена. Сегодня стены садика отапливаются батареями.

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