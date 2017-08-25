В керченском социальном центре пройдет прием детей с ограниченными возможностями

В рамках работы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в Керчь приедет мобильная бригада, специализирующаяся на диагностике и своевременной помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями.

А период с 30 августа по 15 сентября мобильная бригада посетит все крымские города. В Керчь команда специалистов приедет уже в среду, 30 августа.

В состав бригады входят широкопрофильные специалисты: социальный педагог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК и массажист.

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Группа специалистов готова оказать диагностическую и консультативную помощь, направленную на помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями.

Прием будет осуществляться по адресу ул. Сморжевского, дом 1, подъезд № 1, 1 этаж (административные помещения ГБУ РК «КЦСО г.Керчи»).

Телефоны для предварительной записи и получения информации: 6-25-51, 4-17-66.

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