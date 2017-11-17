В керченском супермаркете прошли учения МЧС

На этой неделе с целью повышения уровня готовности личного состава по ведению действий связанных с тушением пожаров на объектах торговли, с личным составом 16 пожарно-спасательной части 3 ПСО ФПС по Республике Крым, было проведено плановое тренировочное пожарно-тактическое занятие в здании магазина «Сильпо.

Согласно тактического замысла проведения занятия – в 15:00 15.11.2017 г. в результате замыкания электропроводки в складском помещении магазина, произошло условное возгорание стеллажей с товаром, и возможно в помещение остался работник предприятия.

По прибытию к месту условного пожара, спасатели провели боевое развёртывание, в ходе разведки звеном ГДЗС был обнаружен условно-пострадавший, который был эвакуирован из очага загорания. Благодаря слаженности в работе условный пожар был ликвидирован.

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Для проведения занятий было задействовано 2 отделения 16 пожарно-спасательной части на двух пожарных автомобилях.

Целью занятий ставилось:

– изучение оперативно-тактической характеристики объекта;

– тренировка персонала объекта порядку вызова и встречи подразделения пожарной охраны, порядку эвакуации персонала объекта и отключения электроэнергии;

– подготовка личного состава к тушению пожаров в складских помещениях с большой пожарной нагрузкой;

– организация и работа звеньев и постов ГДЗС.

– совершенствование знаний и умений личного состава, необходимых при спасании людей и тушении пожаров;

Цели занятий достигнуты.

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