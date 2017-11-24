В керченском техникуме прошли соревнования по баскетболу

В спортивном зале ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» (директор Краснов В.Ф.), 22 ноября прошли спортивные соревнования в зачет «Спартакиады 2017/2018» среди студентов 1 курса.

Турнир был проведен по круговой системе. Участникам игр пришлось упорно бороться за место победителя. Чемпионами техникума стала команда группы 511 (профессия – сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки. Мастер производственного обучения – Петухов Н.А.), второе место завоевала команда группы 911 (профессия – слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения – Колоскова Н.Г.), бронзовыми призёрами соревнований стали студенты группы 811

( профессия – повар, кондитер. Мастер производственного обучения – Коробецкая А.Н.).

Команда победительница выступала в следующем составе: Евгений Брейнич, Михаил Бердников, Михаил Гладкий, Сергей Мринский, Вадим Левенцов.

Лучшим игроком турнира признан – Михаил Бердников (511 группа).

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Соревнования качественно подготовила, организовала и провела судейская коллегия в лице главного судьи – Биховец С.М., секретаря – Милюхина В. А.

По результатам турнира будет сформирована сборная команда техникума для участия в городских соревнованиях.

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