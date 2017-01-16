В стационарном водохранилище Керчи осталось воды на 2,5 месяца. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил главный инженер керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Денис Николаевич Лупу.



Основным источником водоснабжения питьевой воды г. Керчи является станционное водохранилище. По состоянию на 14 декабря 2016 года уровень воды в нем составляет 5,580 млн кубических метров.

«Ежемесячный забор воды в среднем составляет 1,2 млн. кубических метров. Из-за высокого «мёртвого уровня» (около 3,0 млн. кубических метров), запасов воды хватит на 2-2,5 месяца», — отметил Денис Николаевич.

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Отметим, что январь в Керчи выдался весьма щедр на осадки и, соответственно, уровень воды в хранилище повысился. Поэтому перебоев с водоснабжением керчанам в ближайшее время ожидать не следует.

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