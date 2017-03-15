В керченском храме «тушили» пожар

Согласно графика 14 марта 2017 года с личным составом пожарно-спасательных частей 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым было проведено пожарно-тактическое учение на тему: «Тушение условного пожара в здании Храма Святого Андрея Первозванного», сообщает пресс-служба МЧС города.

Тактический замысел занятия:

За наихудший вариант ситуации, которая сложилась, принимаем возникновение пожара в здании храма. При возникновении пожара в церковной лавке, потребуется наибольшее количество сил и средств, так как данный объект имеет наибольшую пожарную загрузку и быстрым распространением пожара в иконостас и алтарь. Вследствие возникновения пожара может образоваться паника, что существенно увеличит время эвакуации и затруднит мероприятия, связанные с поиском и спасением людей. Основными возможными причинами пожара в храме могут быть: использование открытого огня, нарушение правил пожарной безопасности, человеческий фактор.

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При пожаре в храме огонь будет распространяться по горючим материалам и мебели находящимся в нём, далее через прилегающие помещения в перекрытиях и оконные проёмы на кровлю храма. С учетом характеристики конструктивных элементов здания и времени подачи огнетушащих веществ, возможно частичное обрушение кровли здания, а также возможно частичное разрушение конструктивных элементов здания.

В проведении учения принимали участие:

‒​ 16 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым – 2 отделения

‒​ 15 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым – 1 отделение

‒​ 17 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым – 1 отделение и 1 автолестница

‒​ Служба пожаротушения 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым;

‒​ Средний и старший начальствующий состав 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым

‒​ Силы и средства службы СЭМП -1 экипаж, 3 человека

‒​ Силы и средства ГИБДД -1 экипаж, 2 человека

‒​ Всего в учении было задействовано 6 единиц техники и 35 человек личного состава.

Во время проведения учения было практически отработано:

‒​ действия сотрудников Храма в случае возникновения пожара, эвакуация персонала и людей из здания, отключения электроснабжения , встречу пожарного подразделения;

‒​ отработано практически — ликвидация пожара в Храме;

‒​ действия личного состава караула по сбору и выезду по тревоге, проведения боевого развёртывания, рабочая проверка аппаратов СИЗОД, следование в составе звена к месту условного пожара;

‒​ мероприятия по организации связи во время ликвидации пожара.

Цели учения были достигнуты.



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