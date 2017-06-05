В керченском ЗАГС сообщили круглые цифры

Керченский городской отдел ЗАГС провел регистрацию брака 300 пары и рождения 500 ребенка с начала 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым.

В ходе регистрации брака керченской пары работники отдела ЗАГС поздравили их с заключением законного союза, сделав акцент на историю знакомства и любви молодоженов.

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На регистрации рождения «юбилейного» ребенка – девочки — для ее родителей прозвучали поздравления и напутственные слова, и вручен первый государственный документ ребенка — свидетельство о рождении.

Согласно данным Департамента ЗАГС В Республике Крым в апреле текущего года зарегистрировано 1 246 браков и рождение 1 493 детей.

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