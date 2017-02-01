За 31 день нового 2017 года в Керчи случилось 17 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Отдел надзорной деятельности по г. Керчь УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения и выполнения правил пожарной безопасности в быту в холодное время года.

С началом отопительного сезона и особенно во время сильных морозов жители для сохранения тепла в доме активно используют отопительные приборы. Небольшая халатность или малейшее нарушение техники безопасности и пожарной безопасности могут привести к негативным последствиям и обернуться настоящей бедой.

По состоянию 31 января 2017 года на территории г. Керчь произошло 17 пожаров и загораний, из них 7 пожаров и 10 загораний, травмировано 2 человека, на пожарах обнаружен 1 погибший личность которого не установлена, ущерб от пожаров составил 1665000 рублей.

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Основные причины пожаров распределились следующим образом: нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 2, неосторожное обращение с огнем – 2, неосторожность при курении – 1, поджог – 2.

Основные причины пожаров: нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 4, неосторожное обращение с огнем – 5,ложный вызов – 1.

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