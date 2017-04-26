В Керчи 2000 человек разом остаются без работы

Около проходной завода Войкова проходит митинг работников цехов ООО КМК «Эмальпосуда» и Керченского стрелочного завода. Люди уже больше месяца сидят без зарплаты, и что будет дальше абсолютно не ясно. Единственное что предлагают работникам – устроиться где-нибудь и подрабатывать неофициально.

Ситуация сложилась таким образом, что при национализации завода Войкова людям было сказано, что они в полном объеме получат заработную плату, что все будут работать, то есть простоев не будет. Но на деле получилось, что работники во-первых вовремя не получили зарплату. Последний раз в полном объеме деньги были получены за февраль, за март же этого года с величайшими трудностями был выплачен только минимальный аванс.

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При этом, сотрудникам было объявлено, что они должны с 4 апреля уволиться по собственному желанию, а 19-го снова устраиваться и выходить на работу. Но только до конца апреля, а затем цеха становятся в простой с 2/3 оплаты. Эта позиция четко прописана в трудовом договоре. Кроме того, рабочими была заработана премия за март месяц.

Но это только на словах. 18 числа всех рабочих в телефонном режиме оповестили о том, что 19 апреля на работу никто не выходит. И получается, что если раньше обещалось, что завод простоит всего месяц, то теперь срок простоя продлился аж до сентября.

Естественно, 2/3 простоя никто людям не заплатил, премию заработанную сняли, последний раз аванс выдавался 31 марта. Расчета также никто не предоставлял. Работники предприятия обеспокоены, ведь по факту почти две тысячи человек остались без работы.

Собрались рабочие по двум вопросам: когда люди начнут работать, и когда выплатят деньги. Ведь многие работают семьями, порой и муж и жена и дети. Как им жить без работы и без денег. И кто же возьмет ответственность за рабочих?

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