В Керчи 23 февраля состоится соревнование по боксу

Во Дворце Спорта «Судостроитель» по адресу ул. Орджоникидзе 86, будет проходить соревнование по боксу, в котором будут принимать участие лучшие боксеры города Керчи, а так же боксеры с города Севастополя, Джанкоя, Анапы, и села Кольчугино Симферопольского района.
Организатором соревнования выступает ЦСН ФСБ, который проводит этот турнир в день защитника Отечества уже третий год подряд.
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Участники турнира будут вознаграждены грамотами и медалями, а лучшие боксеры соревнования получат кубки, боксерские перчатки и другую спортивную атрибутику.
Соревнования будут проводится в 14:00, 23 февраля.