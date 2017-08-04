В Керчи активисты ОНФ провели рейд по дорогам

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Крым провели рейд по участкам дорог в Керчи, внесенным на интерактивную карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». В городе на ряде дорожных участков уже проведены ремонтные работы, значительная часть оставшихся уже внесена в планы работ на этот год, передает пресс-служба ОНФ в Республике Крым.

Напомним, проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.

На территории города Керчь на интерактивную карту дорожного проекта ОНФ внесено 174 участка, что составляет 55 километров «убитых дорог», а также собрано более 1100 голосов местных жителей.

Читайте: «Серые» свалки в Керчи на карте ОНФ

В ходе выезда представители ОНФ зафиксировали ликвидацию нарушений целостности дорожного полотна на участках по шоссе Героев Сталинграда, которая является «лидером» по количеству проголосовавших жителей города, а также улицам Толстого, Курортной, Ульяновых и Самойленко. Что касается улицы Орджоникидзе, то по одной стороне дороги уже проведен ямочный ремонт, а по другой планируется проведение полноценного ремонта – сейчас власти выходят на аукцион. Ямочный ремонт позволил водителям свободно пользоваться дорогам, состояние которых местные жители и эксперты оценивали, как критическое, например, на улицах Толстого и Курортной. Также общественники посетили улицы Танкистов и Карла Маркса, на которых еще ведется ремонт.

«Люди, которые наносят участки на «Карту убитых дорог» и голосуют за их ремонт, сегодня могут почувствовать эффективность проекта Народного Фронта. В Керчи вопрос состояния дорог стоит достаточно остро – город по количеству внесенных участков занимает второе место по Крыму, и граждане не готовы мириться с такой ситуацией. Главное здесь – это то, что процесс начался и работы ведутся, а мнение людей учитывается», — подчеркнула координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Крыму Светлана Самойленко.

В ходе выезда активисты Народного фронта обсудили с представителями городской администрации проблему несвоевременного выполнения ремонтных работ дорог в муниципальном образовании. Так, опубликованные на сайте администрации даты ремонтных работ не соответствуют реальной ситуации. Представители органов власти пояснили, что задержки связаны с приостановкой конкурсов федеральной антимонопольной службой.

Читайте: ОНФ в Керчи обустроит дворы

«Очень важно на всех этапах работы обеспечивать её прозрачность и доступность информации для граждан. Если по объективным или субъективным причинам происходят задержки, то важно вовремя корректировать информацию. Одна из причин нашего выезда – сигналы граждан о том, что согласно статьям и документам ремонт должен завершиться, а на самом деле ситуация несколько иная. Представители администрации нас услышали и пообещали учесть наши замечания», — отметила эксперт ОНФ Мая Хужина.

В дальнейшем общественники продолжат держать на контроле учет мнения населения при формировании планов ремонтных работ дорог в Керчи и проводить мониторинг их качества.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

