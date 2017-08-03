В Керчи авария на центральном пешеходном переходе

На центральном переходе в Керчи не смогли разъехаться кроссовер и фура. Движение затруднено.

На пешеходном переходе к Центральному рынку в Керчи произошла авария. Кроссовер KIA и фура MAN столкнулись возле перехода, двигаясь в одном направлении от горьковского моста.

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В результате происшествия никто не пострадал, значительных повреждений ни у одного из транспортных средств нет. Однако на участке ограничено движение.

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