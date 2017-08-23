В Керчи авария на Горького

На одной из улиц Керчи не смогли разминуться два автомобиля. Пострадали пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Вчера, 22 августа 2017 года, в 06:20 водитель автомобиля Volkswagen Touareg под управлением гражданина 1985 года рождения, двигаясь по ул. Горького, со стороны пер. 2-й Портовый в сторону ул. Фурманова, около д.3Е, не выбрал безопасную дистанцию.

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В результате этого произошло столкновение с автомобилем Renault Duster, которым управлял гражданин 1969 года рождения. Последний совершал движение в попутном направлении прямо.

При ДТП пострадали два 15-летних пассажира автомобиля Renault Duster. Диагноз: ушиб мягких тканей головы, ушиб мягких тканей плеча.

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