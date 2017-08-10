В Керчи авария с участием учебной машины (фото)

На одной из центральных улиц Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулся грузовик и учебная машина.

На улице Шлагбаумская произошло ДТП. Грузовая машина, пытаясь объехать пробку, задела легковую учебную машину.

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В результате происшествия у последней незначительные повреждения заднего бампера.

Участники аварии вызвали сотрудников ГИБДД. Пострадавших нет.

На месте происшествия образовалась пробка, движения затруднено.

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