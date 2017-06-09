В Керчи автомобиль столкнулся с мопедом

Вечером на одной из улиц города произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал водитель мопеда.

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Вчера, 8 июня 2017 года, в 20:15 водитель автомобиля Пежо Партнер, 1979 года рождения, двигаясь по ул. Гайдара в г. Керчи, в направлении улицы Мирошника, напротив дома № 9 при перестроении из правой полосы движения на встречную, не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом, под управлением граждаина 1980 года рождения, который двигался параллельно в попутном направлении.

В результате происшествия пострадал водитель мопеда.

Диагноз: закрытый перелом правой голени.

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