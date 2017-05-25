В Керчи «благодарный» сын выгнал престарелую мать на улицу

Прокуратура города Керчи провела проверку по обращению 84-летней местной жительницы о незаконном лишении единственного жилья.

Заявительница по договору дарения передала сыну квартиру. Женщина не понимала сути сделки и полагала, что не утратит право на проживание, в то время как сын будет обеспечивать ей уход. Однако вместо этого она лишилась квартиры, будучи изгнанной из нее, и в буквальном смысле оказалась на улице.

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«С учетом обстоятельств прокуратура города приняла решение о предъявлении в интересах престарелой женщины искового заявления о признании сделки недействительной и возвращении сторон договора в первоначальное состояние», — сообщает пресс-служба ведомства.

Суд подтвердил доводы прокуратуры о недействительности сделки как заключенной под влиянием заблуждения и принял решение о признании за заявительницей права собственности на жилье.

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