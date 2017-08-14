В Керчи благоустраивают улицу Буденного

В Керчи продолжают осуществляться работы, направленные на благоустройство городских территорий. Строительные работы ведутся в общественных местах, дворах и придомовых территориях.

В одном из районов города проводятся плановые работы по обслуживанию придомовых территорий. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает Сергей Бороздин.

Деятельность по благоустройству осуществляет муниципальное предприятие «ЖилсервисКерчь». На данный момент работы осуществляются по улице Буденного одновременно в нескольких домах.

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Так, в доме №28 коммунальное предприятие проводит подготовительные работы, необходимые для замены канализационной трубы. Рабочие производят рытье траншеи.

В то же время в доме №9 осуществляется ремонт ступеней лестницы, ведущей в подъезд.

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