В Керчи благоустроят дворы за 27 миллионов

Власти Керчи намерены заняться благоустройством дворовых территорий. Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Данная программа разработана с целью улучшения состояния дворовых территорий, территорий общего пользования, включая ремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, установку малых архитектурных форм, благоустройство и освещение общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города Керчи Республики Крым.
На реализацию благоустройства из бюджета Республики Крым выделено около 41 миллиона рублей.
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«На территории города Керчи имеется 74 объекта общественных территорий — 7 парков и 67 скверов. Однако, мест отдыха, соответствующих стандартам Российской Федерации, на территории города очень мало.
Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования в рамках формирования современной городской среды, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, предусмотрено проведение следующих мероприятий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству:
— ремонт пешеходных дорожек;
— обеспечение освещения общественной территории;
— установка скамеек и урн.
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Дополнительный перечень работ по благоустройству территорий общего пользования включает:
— оборудование детских и (или) спортивных площадок;
— озеленение территорий;
— иные виды работ», — идёт речь в документации проекта.
В список благоустройства попали следующие улицы: ул. Островского, д.110, ул. Всесоюзная, д.1, ул. Генерала Петрова, д.72, ул. Вокзальное шоссе, д.37, ул. К.Маркса, д.1, ул. 1-я Пятилетка, д.27.
На дворовые территории из общего бюджета проекта уйдёт более 27 миллионов рублей.
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