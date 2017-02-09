«Многофункциональный центр» в Керчи за несколько дней своей «активной» работы стал одним из наиболее обсуждаемых в городе. Про него жители города рассказывают «страшилки» и пугают очередями, у которых нет конца и края. Так ли это на самом деле решили узнать журналисты KerchINFO.com.

Несмотря на то, что МФЦ в Керчи существует уже достаточно длительный период, до февраля 2017 года он стоял, по большей степени, без дела. Однако, немногим больше недели назад, к услугам МФС добавились и услуги Госкомрегистра. Это вызвало ажиотаж среди жителей города.

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Ранее подобные услуги можно было получить лишь в самом Госкомрегистре, который находится в здании Городского культурного центра им. Ю. Богатикова. Но там получить необходимую консультацию или справку было крайне проблемно все по той же причине — бесконечная очередь.

С целью разгрузить специалистов Госкомрегистра и помочь населению, было принято решение наделить аналогичными полномочиями сотрудников «Многофункционального центра».

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«Хотели, как лучше, а получилось как всегда. Теперь очереди и там, и там», — посетовала женщина, которая стоит в очереди уже девятый день.

Таким образом, для того, чтобы попасть к специалисту МФЦ, необходимо прийти непосредственно в Центр (ул. Кирова, 17, каб. 108), записаться в список (на утро 9 февраля список насчитывал более 320 человек) и приходить каждый день к 17:00 для того, чтобы подтвердить, что вы держите очередь, иначе вас просто вычеркнут.

Максимальное количество людей, которых специалисты МФЦ обслуживают в течение рабочего дня — 10 человек, чаще это всего 6-7 счастливчиков. В связи с этим, людям приходится наведываться в МФЦ в течении нескольких недель, пока до них не дойдёт очередь.

Следовательно, если вам необходимо получить услуги в МФЦ, имейте ввиду количество времени, которое вам необходимо иметь в запасе.

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