В Керчи борются с незаконной торговлей и перевозчиками

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ поручил провести проверку автостанций крымских городов с целью выявления незаконной торговли и перевозчиков.

По сообщению Крыминформ подобные проверки проводятся специально созданной в этих целях рабочей группой. Среди городов, подвергающихся инспекции, кроме Керчи, присутствуют Саки, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия. Объект проверки – автостанции и автовокзалы.

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«В результате проведенной проверки выявлен ряд нарушений. На территории автостанций развернута незаконная торговля, кое-где обустроены целые торговые ряды, в зоне высадки пассажиров в курортных городах навязывают услуги таксисты и арендаторы жилья. В настоящее время проводится работа по освобождению автостанций от недобросовестных предпринимателей и постороннего транспорта», – написал вице-премьер Крыма Владимир СЕРОВ на своей странице в Facebook.

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