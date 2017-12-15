В Керчи будущей осенью откроют кадетский корпус

В Керчи прошло первое совещание по вопросу создания в городе кадетского корпуса. Этот вопрос впервые обсудили на республиканском уровне, ранее эта тема была в фокусе лишь керченских властей.

В ходе рабочего визита в Керчь вице-спикера крымского парламента Ефима ФИКСА, городские депутаты, а также руководители силовых ведомств МЧС и Следкома обсудили этот вопрос.

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Планируется, что кадетские классы будут созданы в городе на базе нескольких школ, они начнут функционировать уже со следующего 1 сентября. По словам членов совещания, даже несмотря на скорое открытие классов, предстоит ещё серьёзная работа – нужно определить наиболее подготовленные учебные учреждения к такой инициативе, а главное, консолидировать взаимодействие руководства школы и родительского комитета.

Напомним, на данный момент в Керчи три кадетских класса в Лицее искусств, в них обучается более 80 человек.

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