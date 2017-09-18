В Керчи будут ловить «прогульщиков» школы

По инициативе Министра образования, науки и молодежи Республики Крым Натальи Гончаровой по всему региону пройдёт рейд по выявлению школьников, которые не находятся на уроках в дневное время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи РК.
По всем городам и поселкам Крыма стартует рейд по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Урок».
Основная цель мероприятия – выявления безнадзорного пребывания детей в общественных местах в урочное время.
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В рейде примут участие сотрудники правоохранительных органов, специалисты социальных служб и родительская общественность.
Для осуществления рейда Министерством разработаны методические рекомендации. Итогом мероприятия станет всеобщий мониторинг, результаты которого помогут оптимизировать взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса.
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