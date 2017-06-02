В Керчи будут перебои с водой: запасайтесь впрок

В Керчи с 6 по 8 июня текущего года будут перебои с водой. Ожидаются они по всему городу. Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

В сообщении ведомства отмечается, что перебои с водой связаны с работами по чистке и мойке резервуара №1 на Водоочистной станции. С 8 утра 6 июня до 8 утра 8 июня вода в город будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.

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Население Керчи просят с пониманием отнестись к сложившимся неудобствам и иметь запас питьевой воды на время проведения работ.

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