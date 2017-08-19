В Керчи будут протестовать против нового ЖК

Керчан приглашают присоединиться к митингу против возведения нового жилого комплекса. ЖК «У двух морей» строится вблизи Комсомольского парка.

Общественная организация «Экология мир» проводит митинг «против противозаконного намерения возвести два девятиэтажных здания со всей необходимой для них инфраструктурой».

Читайте: Коммунистический митинг против коррупции не состоялся

Акция протеста стартует в 26 августа в 16:00 возле стройки.

Активисты приглашают присоединиться к мероприятию «всех неравнодушных к нашей природной среде обитания».

Напомним, Компания «КРЫМ-ИНВЕСТСТРОЙ» и подрядчик «Консоль-Строй ЛТД» приступили в Керчи к возведению Жилого Комплекса «У двух морей». В комплексе запланировано строительство двух монолитных 9-ти этажных жилых домов по две и три секции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

